Euroopa digiühendused kutsuvad üles tehisintellekti mitte üle reguleerima

DigitalEurope avaldas üleskutse, millele on alla kirjutanud 32 digivaldkonna ühendust. Selles selgitatakse, et praegu kasutab tehisintellekti vaid kaheksa protsenti Euroopa ettevõtetest, mis on veel väga kaugel Euroopa Komisjoni eesmärgist. Nimelt plaanitakse, et aastaks 2030 võiks tehisaru kasutada juba 75 protsenti firmadest.