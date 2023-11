Paljulubava moodultuumajaama projektiga on USAs kaputt – hinnalipik kasvas talumatult suureks

Ontario energiaminister Todd Smith (vasakul) ja Ontario Power Generationi president ja tegevjuht Ken Hartwick teatavad selle aasta juulikuus plaanist ehitada Darlingtoni veel kolm BWRX-300 seadet. Neistki reaktoritest on vaid ilupildid – avalikkusele pole teada antud, kas midagi on ka füüsiliselt valmis meisterdatud.

Paljulubavale NuScale moodulreaktorite arengukavale tõmmati sel kuul Ühendriikides kriips peale. Arvutused näitasid, et plaani hind muutub reaktoriteks vormides kosmiliselt kõrgeks ja huvilised pöörasid sellele pisitasa selja. Nüüd on üleval küsimus: «Kas muude moodulreaktoritega, mida kavandatakse, läheb samamoodi?»

Reaktor, mida propageerib Eestisse kasutusse Fermi Energia, on samuti väike moodulreaktor ning seda plaanitakse rajada esialgu Kanadasse, aga siis ka Poola.