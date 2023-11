Sony kaamerad hakkavad võitlema võltsitud piltide vastu

«Kuigi tehisintellekti kiire areng toob uusi võimalusi loominguliseks väljenduseks, on see toonud kaasa ka kasvava mure muudetud või manipuleeritud piltide mõju pärast ajakirjanduses,» ütles Sony Europe´i pildi- ja tootelahenduste turundusjuht Yann Salmon Legagneur, «vale teabe ja piltide levitamisel on reaalne sotsiaalne mõju, mis ei too kahju mitte ainult meie fotoajakirjanikele ja uudisteagentuuride partneritele, vaid kogu ühiskonnale. Me hoolime väga sellest probleemist ja oleme pühendunud sellele, et kasutada oma ressursse selle probleemi lahendamiseks.»