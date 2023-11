ROBOTID VÕTAVAD ÜLE ⟩ Ajakiri meisterdas tehisaru-ajakirjanikke, kes kadusid kui tina tuhka

Sports Illustrated on sattunud skandaali peale seda, kui avastati, et mitmed nende «ajakirjanikud» on tegelikult tehisintellekti poolt loodud virtuaalsed isiksused. Näiteks osutusid väidetav matkasõber ja välitegevuste entusiast Drew Ortiz ning mitmed teised ajakirjanikud olematuks, sest nende elulood ja pildid on müügiks tehisintellekti poolt loodud pilte pakkuvatel veebilehtedel. Pärast põhjalikku uurimist ja küsimuste esitamist kadusid kõik tehisaru-autorid Sports Illustratedi veebilehelt, mis jätab paljud küsimused vastuseta.