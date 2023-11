veel juulis 2022 näitasid Iisraeli kaitseministeeriumi ametnikud visiidil viibivale USA presidendile Joe Bidenile uut laserrelva kui võimalust Iraani droone tõrjuda. Nüüd kasutatakse seda Hamasi rakettide vastu varem, kui oli plaanis see relv kasutusele võtta.

Iisraeli õhukaitset tagav nii-öelda raudkuppel, mis on mõeldud droonide, rakettide ja kõige lendava allatoomiseks kiirelt ja efektiivselt, kasutas nüüd sõjas Hamasiga esimest korda uut «Raudset kiirt» ehk relva, mis kiirelt ja odavalt lendava raketi nii-öelda augustab, et see alla kukuks.