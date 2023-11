FOSSILIVABA REIS ⟩ Virgin Atlantic tegi esimese üle Atlandi lennu toidujäätmetest ja jääkidest tehtud kütusega

Lennu ajal oli pardal ka Virgin Atlanticu asutaja Richard Branson.

Ajalugu on tehtud: 100% SAF-iga lennanud lennuk jõudis edukalt üle Atlandi ookeani kohale. Virgin Atlanticu asutaja Sir Richard Branson, Suurbritannia transpordisekretär Mark Harper ja lennufirma tegevjuht Shai Weiss lendasid kaasa näidates, et kõik on tõesti täiesti turvaline. Foto: Jason DeCrow / Virgin Atlantic / AP / Scanpix

Mis on SAF ja kuidas see toimib?

SAF ehk jätkusuutlik lennukütus on kütus, mis on valmistatud taastuvatest mittefossiilsetest allikatest. Erinevalt tavapärasest fossiilsest lennukikütusest, mis on valmistatud naftast, koosneb SAF tavaliselt taastuvatest materjalidest nagu taimeõlid, jäätmed ja jääkained.

Virgin Atlanticu kasutatud SAF koosnes peamiselt HEFA-st, mis on valmistatud jääkõlidest, ning väiksemas osas SAK-ist, mis pärineb taimesuhkrutest. SAK on vajalik SAF-i segudes, et tagada kütusele vajalikud aromaatsed omadused mootori tööks.

Kuidas SAF aitab keskkonda säästa?

SAF-i peetakse keskkonnasõbralikuks alternatiiviks fossiilsetele kütustele, kuna selle tootmisel vabaneb oluliselt vähem süsinikdioksiidi.

Kuna SAF on valmistatud jäätmetest ja taastuvatest allikatest, aitab see vähendada kliimamuutuste mõju ja toetab lennunduse sektori sihte vähendada süsinikuheitmeid. Virgin Atlanticu lennu puhul näitas see ka seda, et SAF on ohutu ja otse asendatav olemasoleva lennukikütusega.

SAF ei lahenda siiski kõiki probleeme

Vesiniku- ja elektriliste lennukite tehnoloogiaid katsetatakse juba samuti, aga need pole veel valmis olemasolevaid lennukeid asendama, SAF-i saab aga kasutada praegustes lennukites.

Kuid SAF-i puuduseks on praegu kallis hind ja väike tootmisvõimsus, lisaks võib tulevikus kimbutada ka jäätmepuudus, kuna kõik sobivad jäätmed ei suudaks katta kogu lennutööstuse vajadusi. Juurde võetavad taimsed õlid aga ohustavad toidupõllumajandust.