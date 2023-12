PALJU ÕNNE ⟩ ChatGPT sai aastaseks

Praegu väidab OpenAI, et ChatGPT iganädalane kasutajaskond on hämmastav 100 miljonit, mis näitab selle laialdast integratsiooni nii isiklikku kui ka töövaldkonda. Ettevõtted, alates algtaseme töötajatest kuni tippjuhtideni, on selle tehisintellekt vestlusroboti omaks võtnud ning mõned nimetavad generatiivset tehisintellekti isegi kõige olulisemaks platvormiks alates iPhone'i debüüdist 2007. aastal.