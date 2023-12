Tärkas elektroonikahuvi? Insener soovitab, mida pista algaja elektrooniku tööriistakasti

Viimasel ajal on korduvalt tähelepanu juhitud murettekitavale tõsiasjale, et Eesti inseneripõud on jõudmas kriitilise piirini. Sellises olukorras ei saa ühtki tehnikahuvilist tulevikutalenti raisku lasta. Kuidas toetada gümnaasiumiõpilase tehnikahuvi ja millest panna talle kokku praktiline tööriistakast esimesteks katsetusteks, selle kohta annab nõu Tallinna Tehnikaülikooli vilistlane ja elektroonikainsener Indrek Keskküla.