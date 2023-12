Garmin tegi nutika kella ookeanist korjatud plastist

Vee all kasutamiseks mõeldud Garmini uus kell koos sukeldumiskompuutriga on tehtud sealtsamast vee alt ja pealt kogutud prügist.

Garmin avalikustas oma esimese toote, mis valmistati värvilisest ookeaniplastist: Descent G1 Solar – Ocean Edition. Tegemist on vastupidava kellakujulise sukeldumisarvutiga, mis on varustatud nii veealuste kui ka veepealsete funktsioonidega. Kella korpuse, äärise ja nuppude valmistamisel kasutatud materjal on 100% ümbertöödeldud ookeaniplast.