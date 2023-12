UNES TÖÖTAMINE ON VÕIMALIK ⟩ Uus peavõru lubab unenägusid juhtida

Kuna inimesed veedavad ligi kolmandiku oma elust magades, siis mis võiks olla tulusam, kui sel ajal raha teenida? Idufirma Prophetic kasutab nimelt oma seadmes ära nii-öelda teadvusel une fenomeni: mõnikord kogevad inimesed magades tunnet, et nad saavad unenägu juhtida ja teavad, et see on uni. Just sellises olukorras saab oma aju tootlikkuse tööle rakendada.