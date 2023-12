Soome idufirma on tehisreaalsuse ja liitreaalsuse prille arendanud juba aastaid, kuid nende uus mudel Vario XR-4, mis äsja välja tuli, on inimsilma kvaliteediga ja peaks pilti näitama loomulikult nagu päris-maailmast.

Inimese nägemine on imiteeritud kaamerasüsteemiga, mis jäljendab inimese silma nägemist ja annab kummalegi silmale 4K kvaliteediga pildi. See on piisav, et vaadates enam piksleid ei erista.