SUUR MUUTUS ⟩ Tehisintellektiga Windows 12 tuleb järgmisel aastal koos uute tehisaruga arvutitega

Kuigi Windows 10 pidi jääma «ajaloo viimaseks», on siiski juba välja tulnud Windows 11, sest muudatused olid nii suured, et Microsoft ei saanud seda enam edasi Windows 10-ks nimetada. Sama asi ootab meid ilmselt ees ka 2024. aastal, kui kõik saab olema täiesti teisiti. Vahepeal tormiliselt arenenud kunstmõistus on muutnud ka arvuti olemust ja just tuleval aastal toimub seega oluline muutus nii riistvaras kui tarkvaras: mõlemasse ehitatakse sisse tehisaru ja selle jaoks vajalikud funktsioonid.

The Commercial Times vahendab tehnoloogiafirma Acer tegevjuhi Jason Cheni ja arvutitootja Quanta juhi Barry Lami sõnu, kes Taiwani meditsiinitehnika messil rääkisid sellest, milline võiks arvutimaailm nende arvates lähiajal välja näha. Nii panidki nad käima kuulujuttude veski, et Windows 12 võib välja tulla juba juunis 2024.

Samas pole The Commercial Times väitele, et Microsoft Windows 12 tuleb välja just juunis 2024, juurde andnud ühtki otsest allikat. Esinejad küll mainivad, et suvel on oodata uut põlvkonda nii-öelda AI PC-sid ehk uut tüüpi tehisintellektiarvuteid, mis asendavad meie senised tavalised arvutid.

Igal juhul on see palju varem, kui uut operatsioonisüsteemi tegelikult oodati, kirjutab väljaanne Tom's Hardware. Sama portaal kirjutas kevadel, et Windows 12 võib siiski 2024. aastal ilmavalgust näha, kuid alles lõpukuuudel. Ka PC Gamer on pakkunud, et tuleva aasta lõpus näeme me uut Windowsit.

Uued tehisintellekti põhised arvutid tulevad järgmisel aastal välja Aceril, MSI-l, GIGABYTE-il, Quantal aga ilmselt ka kõigil teistel suurematel tootjatel. Intel toob selleks ajaks välja oma uue põlvkonna protsessorid Meteor Lake ning AMD uus põlvkond 7040 Phoenix on samuti varustatud tehisintellekti kiirenditega. Microsoft on lubanud tulevase operatsioonisüsteemi kohandada veel ka ARM-i platvormi jaoks, mida kasutavad mobiilsed seadmed.

Windows 12 võimalikud uued tehisaru omadused on siiski juba natuke olemas ka praegustes viimastes Windows 11 uuendustes.

Kindlasti on seal sees Microsofti Copilot, mis kasutab ChatGPT teadmisi, joonistusprogrammis MS Paint on olemas Dall-E pildigeneraatori tugi ja tehisintellekti põhiselt tuvastatakse juba nii tekste kui pilte, mis hiljuti lisati Windows 11 Snipping Toolile. Windowsi järgmine versioon saab ilmselt olema veelgi tihedamini kunstmõistusega seotud ja saab arvutites olema kesksel kohal.