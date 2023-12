BIOLOOGILINE MÄLU ⟩ Idufirma salvestab DNA-sse infot röögatult kallilt, aga nii see ei jää

Selline näebki välja ülihinnaline mälukaart, kuhu on DNA kujul salvestatud mõni kilobait infot, mis säilib poolteist sajandit. Selle kättesaamiseks peab pöörduma DNA-d lugeva firma poole.

Andmeid saab tavaliselt salvestada magnetlindile või mälukaardile, kuid idufirma Biomemory otsustas seda teha hoopis DNA-sse. Sinna mahub praegu veel vähe ja see on kallis, kuid miks mitte? Mõne aasta pärast võiks aga DNA salvestustihedus olla nii suur, et ühte seadmesse mahub kogu maailma info.