VIDEO ⟩ Facebooki videokõne paneb peagi sinu pea võõras keeles rääkima

Kätte on jõudnud aeg, kui saame peagi videokõnes lobiseda ükskõik mis keeles rääkiva inimesega. Demoperioodil võib küll proovida vaid nelja suurkeelt, aga tehisintellekt oskavat juba sadat keelt niimoodi sünkroontõlkida. Kui hästi see eesti keelega õnnestub, pole veel teada. Pilt on illustreeriv.

Foto: Anna Shvets / Pexels