Uuringu viis läbi John´s Phones i meeskond ja analüüsis mobiilse Interneti kasutusnäitajaid 65 riigis, et koostada 2023. aasta populaarseimate mobiilikaubamärkide kaart.

Läbiviidud uuringu põhjal võib öelda, et maailmas domineerivad endiselt Apple ja Samsung ning Samsung on aasta kolmandas kvartalis tarnete osas juhtimas. Siiski hõivab Apple jätkuvalt lõviosa turust kogu maailmas. Vaadeldud 65 riigist on Apple 29 riigis suurim nutitelefonide müüja.