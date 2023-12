Neptun tuleb maa peale: ukrainlaste uus rakett hakkab ulatuma kaugele rindejoone taha

Ukraina kaitseministeeriumi ja strateegilise tööstuse ministeeriumi koostöös kohandati Ukraina laevatõrjekompleksi Neptun kuuluv tiibrakett R-360 selliseks, et see sobib hästi ka maapealsete sihtmärkide tabamiseks.

Kui laevatõrje raketisüsteemid on spetsialiseerunud laevade kiirele tuvastamisele ja jälgimisele suure vahemaa tagant, siis maapealsed raketisüsteemid kasutavad erinevaid lahendusi maasihtmärkide leidmiseks, nagu sõidukid, hoonekompleksid või geograafilised asukohad ning liikuvate objektide jälgimine maapinnal nõuab samuti teistsugust tehnoloogilist lähenemist.

Maapealsel süsteemil on praegu kavas suurendada senist lennuulatust, et tabada maa peal kaugemaid sihtmärke. Tavaliselt on merele lastavad tiibraketid olnud suurema lennuulatusega kui maismaasüsteemid.

Täiustatud rakettide tootmine on praegu alles üsna algusjärgus, augusti lõpu seisuga oli näiteks toodetud vaid mõnikümmend raketti, kirjutab Defense News.

Praegu on teada, et uus Neptune´i variant kasutab sihtmärgi hankimiseks soojuspildil põhinevat suunamissüsteemi – funktsiooni, mis kasutab täpseks sihtimiseks enne ette laaditud pilte. Kanderakett on aga üsna sama tehnoloogiaga kui laevavastases versioonis, tagades sujuva integreerimise olemasolevatesse süsteemidesse.

Uue raketisüsteemi arendamist on kinnitanud ka kaitseministri asetäitja kindralleitnant Ivan Havrõljuk.

Neptuni esimesed katsetused Ukrainas 2019. aastal. Foto: President.gov.ua / Wikimedia Commons

Kuigi kõiki detaile pole Ukraina kaitseministeerium uue relva kohta avaldanud, on teada, et R-360 raketi kohandamisega maapealsele süsteemile on selle hinnanguline laskekaugus suurenenud kuni 400 kilomeetrini (võrreldes 300 km-ga laevavastasel variandil) ning potentsiaalse lõhkepea kaal ulatub 350 kilogrammini (võrreldes 150 kg-ga laevavastasel variandil). Need arvud on esialgsed ja muudetud raketi lõpliku versiooni näitajad võivad veel hinnangutest erineda. Samas on 400 km piisav, et tabada rindejoonest suure varuga näiteks Kertši silda Krimmi ja Venemaa vahel.

Ehkki teated augustist mainivad, et neid rakette on toodetud vaid paarkümmend, sealhulgas nii laeva- kui ka maarünnakute vastased versioone, võib praeguseks olla nendega varustatus juba oluliselt paranenud.

Neptune hävitas Mustal merel Venemaa ristleja Moskva 13. aprillil 2022, raketid on toodetud Ukroboronpromi ettevõtetes. See on üks kõige võimekamatest Ukraina enda välja arendatud relvasüsteemidest, millega loodetakse Venemaa rünnakuid tagasi hoida seal, kus ilmselt liitlaste relvi alati kasutada ei saa: Venemaa enda territooriumil või Krimmis.