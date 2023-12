PODCAST ⟩ Miks «GTA 6» loojad vihkavad arvutimängureid?

«GTA 6» treiler on lõpuks ometi internetti jõudnud ning me oleme kõik seda näinud. Mida meile täpselt näidati? Milline saab olema «GTA» seeria tulevik? Kas «GTA 6» jõuab ainult konsoolidele ning PC-mängurid peavadki jääma pika ninaga?

Lisaks sellele on Sten saanud proovida PlayStation Portalit ja seletab teistele, mida sellega teha saab või kellele see üldse mõeldud on. Üks on selge – selle peal saab mängida «GTA-d»!