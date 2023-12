EKSPERT SELGITAB ⟩ Kolm asja, mida peaksid teadma oma aju arvutisse kopeerimisel

See küsimus viitab vanale filosoofilisele probleemile: miks on nii, et hommikul voodist tõustes oled ikka sama inimene, kes eelmisel õhtul magama läks?

Filosoofid jagunevad selles küsimuses laias laastus kahte leeri.

Bioloogilise seletuse leer usub, et hommiku-mina ja õhtu-mina on sama inimene, sest nad on mõlemad ikka seesama bioloogiline organism – neid ühendab üks bioloogiline eluprotsess.

Nii-öelda suurem leer arvab, et see, et meil on mõistus, muudab kõike. Hommiku-mina ja õhtu-mina on üks ja sama inimene, sest nad mõlemad jagavad sama vaimset elu. Hommikul sa mäletad, mida eelmisel õhtul tegid, samad on tõekspidamised, lootused, iseloomuomadused ja nii edasi.

Niisiis, millisel teadlaste leeril on õigus?

Oma intuitsiooni testimiseks kujuta ette, et sinu aju siirdatakse teise inimese keha tühja koljusse. Kas tekkinud uus inimene, kellel on sinu mälestused, eelistused ja isiksus, on ikka seesama sina, nii nagu mõistuse pooldajad arvavad? Või on see hoopis oma keha annetanud inimese isikusus, nii nagu arvavad bioloogilise seletuse pooldajad?

Kas aju kopeerimine arvutisse viib sinna ka meie teadvuse? Sellele küsimusele ei saa ilmselt enne vastust, kui keegi ongi kopeeritud bioloogilisest kehast tehislikku kehasse. Foto: Kohji Asakawa / Pixabay

Teisisõnu, kas sa said uue keha või sai teine inimene (kehaomanik) hoopis uue meele? Sellest küsimusest sõltub palju.