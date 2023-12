Tehnoloogia varastab julmalt sinu aega - loe, kuidas seda tagasi võita!

Tehes rohkem, võime seega saavutada hoopis vähem ja tunda end halvemini. Kui ajakasutus muutub pingeliseks, suureneb stress, kurnatus ja läbipõlemine.

Kuidas tempo maha võtta ja aega tagasi võita?

Tehnoloogiaga säästetud aja tagasivõtmine võib nõuda ajakasutuse proportsioonide muutmist. Et vabaneda harjumusest täita tühja aega üha uute ülesannetega, peame esmalt leppima sellega, et mõnikord on täiesti normaalne teha vähe või üldse mitte midagi.

Töökeskkonnas peavad tööandjad ja töötajad looma olukorra, kus enda digimaailmast lahtiühendamine on normaalsus, mitte erand. See tähendab ka realistlikke ootusi selle kohta, mida on võimalik teha ja mida tuleks saavutada ühe tavalise tööpäevaga.

Ühenduse katkestamise õigust sätestavate õigusaktide väljatöötamine võib olla ainus viis tagada, et tehnoloogia lakkab meie aja üle valitsemast. Mitmel Euroopa riigil, näiteks Prantsusmaal ja Itaalial, on juba vastavad õigusaktid lahtiühendamise kohta olemas.

Need täpsustavad, et töötajatel ei ole kohustust väljaspool tööaega kontaktidele vastata ning neil on õigus keelduda digitööd koju kaasa võtmast.

Samuti on võimalik, et tehnoloogia ise pakub meile aja tagasivõitmise lahendusi. Kujuta näiteks ette, et selle asemel, et nutiseade käsib püsti tõusta ja ringi liikuda (järjekordne «ülesanne»), käsib nutikell hoopis töötamise lõpetada, kuna oled oma lepingulised tunnid juba täitnud. Võib-olla, kui tehnoloogia hakkab meile ütlema, et tee vähem, saamegi lõpuks oma aja tagasi.