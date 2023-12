Kas Euroopa biotööstuse plaanid võivad kaardimajana kokku kukkuda?

​Sel nädalal, 6. detsembril, teatas Šveitsi kemikaale tootev börsiettevõte Clariant, et nad sulgevad Rumeenias äsja käivitatud bioetenooli tootmise tehase. Napilt üle 6000 elanikuga Rumeenia Podari asulas 2021. aasta suvel käivitunud tehas võtab 10 hektariga enda alla suurema osa asula territooriumist. Omapäraseks teeb selle asjaolu, et etanooli tootmiseks kasutati tselluloosi – konkreetsel juhul siis põhku – mille hankimiseks oli sõlmitud 300 ümbruskonna farmiga lepingud: kohaliku elu edenamise egiidi all käivitunud ettevõtmine saadetakse napilt üle aastase tegevuse järel hingusele.

Bioetanooli tootmiseks valmsiatakse põhust esmalt mehaanilise, keemilise ja ensüümidega töötlemise tulemusena suhkrud, mille kääritamisel saadaksegi kütusena kasutatav piiritus. Sunliquid'i nimelise tehnoloogia litsentseeris Clariant 2019. aasta septembris, kui Orleniga kirjutati alla vastav leping. Orlen kinnitas oma soovi Poola Jedlicze'sse rajada samuti tselluloossest põllumajanduslikust toormest kütuspiiritust tootev tehas. Poola tehase tootmisvõimuseks oli planeeritud 25 000 tonni kütuspiiritust aastas. Lepingu allakirjutamisel sõnas ORLENi juhatuse esimee Daniel Obajtek, et nad loodavad selle tehnoloogiaga parandada oma kliimasõbralikkust. Hans Bohnen, Clariant'i tegevjuht, kinnitas omalt poolt pühendumist tselluloosist suhkrute ja neist kütuste valmistamise tehnoloogiatele. Toona antud pressiteate kohaselt oli tegemist teise tootmislitsentsiga, mille Clariant väljastas. Esimene sunliquid-tootmislitsents müüdi Clarianti poolt 2017. aasta septembris Slovakkia bioetanlooli tootvale ettevõttele Enviral, et see saaks ehitada 50 000 tonni aastas toova tselluloossest materjalist suhkruid piirituseks kääritava tehase Leopoldvisse. Veel 2021. aasta märtsis polnud tehas Slovakkias valminud ja avaldati lootust, et see võiks aasta lõpuks valmida. Täna pole ettevõtte kodulehel sellest loodetud tehasest aga ridagi.​