METAVERSUM TALLINNAS ⟩ Reisimine teise maailma on võimalik kodust lahkumata

Kuid veel enne, kui metaversumisse sukelduda, tuleb ilmselt mõni aasta oodata. Paljudel muuseumidel ja restoranidel on kodulehel juba olemas panoraampildid või -videod, mille abil saab kohapeal arvuti tagant lahkumata ringi vaadata, kuid see on alles suure muutuse algus ja jäämäe tipp.