Vaata ülekannet ⟩ Harjuta Postimees e-spordi võistkonna vastu ROG: «Valorant» turniiriks

9. ja 10. detsembril leiab aset Eesti esimene suur Valoranti turniir, mille auhinnafondiks on 750-eurot. «Valoranti» näol on tegemist 2020. aastal ilmunud üksikisikuvaates tulistamismänguga, milles astuvad vastamisi kaks viieliikmelist võistkonda. Teose arendajaks on populaarse MOBA «League of Legends» arendaja Riot Games. Turniiri toetab ASUS ROG – Republic of Gamers.