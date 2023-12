KASSIDE KONKURENT? ⟩ Nunnu kiisurobot hakkab ChatGPT juhtimisel toas ringi veerema

ChatGPT-l on veel üks koht, kuhu edasi imbuda: väikestesse kodurobotitesse, et hakata konkureerima nunnude koduloomadega. Kas see on võimalik, seda proovib idufirma KEYi Tech oma uue kassiliku käitumisega masinaga Loona, mida esitletakse tehnoloogiamessil CES jaanuari alguses.