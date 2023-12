Kvertuse droonitapja AD G-6+ on nagu paljud teised drooniküttimise riistad käsirelva kujuga. See blokeerib sagedused, mida tavaliselt kasutatakse erinevates kaubanduslikes droonides, sealhulgas Venemaa relvajõudude kasutatavates mehitamata õhusõidukites navigeerimiseks ja juhtimiseks.

Kvertus AD Counter FPV seljakotikomplekt on aga sama seade pakituna, nii et seda oleks jalaväelasel eriti mugav seljas kaasas kanda.

Sellel elektroonilisel relval on sarnased omadused standardversiooniga, kuid 8 kg võrra suurem kaal. Koguväljundvõimsus on 60 W. Seljakotiversioon on varustatud lisaks eemaldatava laetava akuga, mis tagab kuni kahetunnise tööaja, mistõttu sobib see suure liikuvusega sõjalisteks operatsioonideks.