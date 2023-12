EKSPERT SELGITAB ⟩ Kuidas saavad petturid ohvritele helistada täiesti tavaliste Eesti inimeste telefoninumbritelt?

See on ka põhjus, miks petukõned saavad pärineda justkui iga inimese telefonist.

«Kui telefoninumber on kuskilt avalikult leitav või on see mõne andmelekke käigus jooksu pannud, saab seda ka halbadel eesmärkidel ära kasutada. Operaatoritel on hetkel piiratud võimalused sellist tegevust piirata, aga töö olukorra parendamise nimel käib. Täielikku kaitset sellevastu veel olemas pole,» lisas infoturbejuht.

Kuidas end kaitsta?

Kõige efektiivsemateks viisideks on esimeste ohumärkide ilmnemisel kõne lõpetamine ja tuntud numbrite puhul võimalusel reaalsele telefoninumbrile tagasi helistamine.

Selgeks ohumärgiks on näiteks see, kui helistatakse Eesti numbrilt, aga kõne alguses hakkab inimese asemel rääkima robot või hakatakse rääkima näiteks mõnes võõrkeeles.

Kui kõne saabub mõnelt ettevõttelt, kelle klient sa oled ja rääkima hakatakse keeles, milles tavaliselt selle ettevõttega ei suhtle, on see viide millelegi kahtlasele ja kõne tasub lõpetada.

Kui pärast kahtlase sisuga kõne lõpetamist on jätkuvalt soov teada saada, kas kontakti võttis päriselt inimene või ettevõte, kellele number kuulub, on võimalik sellele tagasi helistada. Kuna tagasi helistades läheb kõne läbi selle reaalsele omanikule, mitte petturile, on seeläbi võimalik kinnitada kõne autentsust.

Kindlasti ei tohiks tagasi helistada lühinumbritele, teenusnumbritele või välismaistele numbritele – on võimalik, et pahalane üritabki meelitada just neile tasulistele numbritele helistama, et tulu teenida.

Allikas: Elisa