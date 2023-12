Miljonidollariline aastalõpupidu ehk BLAST World Final 2023 on kohal

BLAST Premier World Final toimub taaskord Araabia Ühendemiraatide pealinnas Abu Dhabis. Üritusest võtavad osa kaheksa tiimi, kes on läbi terve aasta näidanud häid tulemusi.

Loomulikult on kohal ka hetkel maailma pingerea esikohal asetsev FaZe Clan. Eesti tugevaima «CS2» mängija Robin «ropz» Kooli kodutiim mängib ühtlasi esimest korda uue koosseisuga.

#1 in the world 📸 @theMAKKU pic.twitter.com/3lLnxKyIWK

FaZe’i esimeseks vastaseks saab Heroic. Taani tiim on küll aasta vältel olnud ohtlik, aga sellest ohtlikust koosseisust pole enam palju järel. Tiimi juurest on lahkunud kapten Cadian, enne teda lahkusid ka jabbi ja stavn.

Heroic asub hetkel HLTV edetabeli 21. positsioonil ja turniiri favoriitide hulka kindlasti ei kuulu. Kõik teised on aga ropzile ja FaZe Clanile üsna võrdselt ohtlikud konkurendid. Kõige tõenäolisem võitja arvataksegi olevat eestlase kodutiim.

FaZe on alates «CS2» peale üleminekust mänginud neli turniiri, neist kolm võitnud ja ühes pidi leppima «vaid» hõbemedaliga. Lisaks lõppes alles hiljuti FaZe Clani 18 mängu pikkune võiduseeria ning pole mingit põhjust arvata, et see võiks pöörduda kaotuste seeriaks.