VAATA ÜLEKANNET! ⟩ Robin «ropz» Kool astub hooaja viimasel «CS2» turniiril võistlustulle

Magamisele liigset aega kulutamata astuvad Eesti aja järgi kell 8 hommikul esimestena lahingusse Cloud9 ja Ence. Mõlemad tiimid on turniirile koha lunastanud tänu Blasti pingerea kõrgele kohale.

Kuigi kihlveokontorid arvavad mängu favoriidiks olevat Cloud9, siis statistiliselt on Ence olnud viimasel ajal tugevam. Samuti on Ence suutnud sel aastal ka turniiri võita, Cloud9 on pidanud leppima tühjade pihkudega.

Foto: BLAST Premiere

Päeva teise paari moodustavad Vitality ja NaVi. Kohtumise kindel favoriit on valitsev Majori võitja Vitality. NaVi jaoks on aasta olnud täielik katsumuste rägastik. Samuti pole endiselt NaVi juurde naasenud maailma parim mängija Oleksandr «s1mple» Kostyliev. Vitality asub HLTV edetabeli teisel ja NaVi alles kaheksandal kohal.

Hinnanguliselt kell 14 astub kolmandana võistlustulle Eesti parima mängija Robin «ropz» Kooli kodutiim FaZe Clan, kes hakkab rinda pistma Taani meeskonna Heroicuga.

On väga vähe neid, kes usuvad, et Heroic väljub heitlusest võitjana. Taanlased mängivad asendusmängijaga niigi üsna uues koosseisus. Seevastu FaZe püstitas just «CS2» võiduseeria rekordi, mis ilmselt jääb püsima väga pikaks ajaks.

FaZe Clan Foto: BLAST Premiere - Stephanie Lindgren

Päeva võtavad kokku Mouz ja G2. Tegu on päeva esimese mängu kõrval samuti väga tasavägise kohtumisega. Kuigi Mouz asub tiimide pingereas kõrgemal ja on viimasel ajal tulemustega hiilanud, siis kaotati just FaZe Clanile oma parim mängija David «frozen» Čerňanský. Seetõttu pole kumbki tiim paberil teisest kuigi üle.

Blast World Final turniiri alagrupid toimuvad koos kaotajate ringiga, ehk pärast esimese mängu kaotust on endiselt võimalik turniiril jätkata. Alagrupis pääseb neljast tiimist edasi kolm. Esikoht liigub otse poolfinaali ja teine ning kolmas koht veerandfinaali. Ürituse auhinnafond on miljon dollarit.

