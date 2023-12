UURING ⟩ Kas elektriautode sõiduulatus on piisav?

«Nii sisepõlemismootoriga auto kui elektriauto kulutavad külmas kliimas rohkem energiat. Lai valik erineva võimsusega akusid võimaldab valida iga inimese jaoks sobiva arvestades nende reaalseid vajadusi. Samas soojeneb elektriauto sõitjateruum oluliselt kiiremini, kui sisepõlemismootoriga autodel, mis võiks kõneleda meie kliimas pigem elektriauto kasuks. Samuti on enamikel elektriautodel standardvarustuses kaugjuhitav eelsoojendusfunktsioon. Kõige parema tulemuse annab talvel sõiduulatuse osas, kui eelsoojendus on sisse lülitatud samal ajal, kui auto on ühendatud laadimisvõrku – nii soojeneb sõitjateruum ja aku saab elektrivõrgust energiat ning soojeneb,» lisas Nekrošius.

«Võib öelda, et üllatavalt oluline oli inimeste jaoks ostuotsust tehes see, kas autotoojal on olemas toimiv süsteem autoakude taaskasutuseks. 42% pidas seda oluliseks ja 29% mitte nii oluliseks. See näitab, et keskkonnahoid on järjest tähtsam ning neid argumente arvestatakse ka automarkide vahel valides. Inimesi huvitab üha enam, millest akud on valmistatud, milline on elektrisõidukite süsinikujalajälg kogu elutsükli jooksul ning kuidas neid taaskasutatakse. Näiteks Volkswageni elektriautode komponendid toodetakse ja transporditakse süsinikuneutraalselt.»