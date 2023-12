Tehisintellekt ChatGPT, mille on loonud idufirma OpenAI, muutus viimastel nädalatel depressiivsemaks ja on soovitanud mõnedel kasutajatel ise oma liiga keeruline ülesanne ära lahendada. Miks see nii on, pole teada isegi ChatGPT loojatele.

Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP / Scanpix