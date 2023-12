OTSEÜLEKANNE ⟩ Kas FaZe Clan jõuab «CS2» suurturniiri poolfinaali?

Teine päev algab A-alagrupi kaotajate vooru finaaliga. Tegu on otsustava mänguga, kaotaja pakib asjad ja sõidab koju. Vastamisi lähevad Ence ja NaVi. Nii kihlveokontorid kui ka HLTV rahvaküsitlus ennustavad üsna üksmeelselt NaVi võitu.

Järgmisena otsustatakse see, kes A-alagrupist jätkab veerand- ja kes poolfinaalis. Cloud9 ja Vitality võitsid mõlemad oma esimese kohtumise 2-0 seisuga ja tunnevad ennast üsna enesekindlalt.

Eilse etteaste põhjal ütleks aga siiski, et Vitality on tõenäolisem edasipääseja. Siiski ei tohi Vitality ühtegi raundi enesestmõistetavalt võtta. Kõikidest mängudest statistiliselt kõige parema esituse tegi just Cloud9 staar Denis «electroNic» Sharipov.