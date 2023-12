VIDEO ⟩ Tavaline Cessna väikelennuk tõusis õhku, jättes piloodid kaugele maha

See pole kaugeltki esimene kord, kui mehitamata lennuk õhku tõuseb. Varem on katsetatud ka sõjalennukeid ja koptereid, mille juhtimissüsteemi on lisatud robot. Näiteks USAs on oma testlennu teinud suur ründekopter Black Hawk, mis muus osas on nagu tavaline kopter, kuid juhtimissüsteemi juhib tehisintellekt või maapealne piloot.