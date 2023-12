OTSEÜLEKANNE ⟩ Kas Robin «ropz» Kool pääseb aastat kokkuvõtva «CS2» turniiri finaali?

Eriti heaks relvaks FaZe Clani käes on hiljuti just Mouzist lahkunud ja FaZe Claniga liitunud David «frozen» Čerňanský

Eriti heaks relvaks FaZe Clani käes on hiljuti just Mouzist lahkunud ja FaZe Claniga liitunud David «frozen» Čerňanský. Slovakkia mängumees on oma uue koduklubi eest pidanud seni vaid kaks mängu ja need mõlemad on olnud võidukad.