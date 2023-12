Mida peaksid jõuluvanalt kingiks paluma PlayStationi fännid?

Kuna eestlased reeglina ikka PlayStationi rahvas, heidame pilgu peale erinevatele Sony videomängudega asjadele, mida tasuks sel aastal jõulupuu alla panna.

PlayStation 5

No ilmselgelt on sul (või kellele iganes sa kingi teed) mängimiseks konsooli vaja. Õnneks jõudis hiljuti turule uus PS5 variant, mis esimesest mudelist väiksem ja kergem. Lisaks sellele omab uus mudel rohkem kettaruumi (1TB). Ka saab kettalugeja eraldi külge panna või küljest ära võtta.

Mängud

Milleks mängukonsooli vaja? No ikka mängimiseks. Õnneks on PlayStationil hulgaliselt ägedaid eksklusiivmänge, eesotsas sel sügisel ilmunud seiklusmäruliga «Marvel’s Spider-Man 2».

Ka tasub taasavastada mullust möllukat «God of War Ragnarök», mis sai just värskelt tasuta lisapaki «Valhalla», mis lisab niigi mahukale teosele veel arvukate tundide jagu tegemist.

Mängukogusse võiks kuuluda veel: «Final Fantasy 16», «Horizon Forbidden West», «Ghost of Tsushima», «The Last of Us Part I», «Demon’s Souls», «Uncharted Legacy of Thieves Collection» ja paljud teised.

Loe Postimees Tehnika «Marvel’s Spider-Man 2» arvustust SIIT.

PlayStation VR2

Tavalised mängud on toredad, aga vahel on veel ägedam kogeda neid virtuaalreaalsuses. 2022. aastal ilmavalgust näinud Sony uued virtuaalreaalsusprillid on mugavad ning erinevaid elamusi, mida neil kogeda, hulgaliselt. Isegi vanaemadele leidub midagi, mis neid ahhetama paneb.

Loe Postimees Tehnika arvustust SIIT.

PlayStation Portal

Üheks värskeimaks tehnikavidinaks on n-ö pihukonsool PlayStation Portal. Seade on mõeldud neile, kel on kodus ekraanikasutusele suur konkurents. PS5 omanikud saavad aga enda mängud panna jooksma pihuseadmesse ning nautida mänge kus iganes soovivad.