Tesladel kipuvad rattad alt tulema, tootja süüdistab juhte

Reutersi käsutuses olid dokumendid, kust on näha, et Tesla tehnikutel kästi autoomanikele öelda, et need tõrked ei olnud mitte vigasetest osadest, vaid juhtide enda vigadest oma autode kasutamisel, mis tõstab esile elektriautode tootja ja selle tegevjuhi Elon Muski kurikuulsa kombe klientide kaebusi lahendada neid endid süüdistades. Sellest praktikast on Reuters ka varem kirjutanud.