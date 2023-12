Unitree puhul on tegemist Hiina analoogiga ameeriklaste Boston Dynamicsile: ettevõte arendab ja toodab nii neljajalgseid robotkoeri kui ka kahel tagajalal kõndivaid humanoidroboteid. Kui varem liikusid taolised masinad kipakalt ja kukkusid tihti, siis nüüd on jõutud sinnamaale, et robotid suudavad vastu seista nii tõuklemisele kui tugevatele löökidel. Kui juhtuvadki pikali kukkuma, tõusevad kiirelt püsti ja jätkavad etteantud ülesande täitmist.