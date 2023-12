Tee endale kingitus! Mängude suured soodusmüügid on alanud!

Samuti on soodusmüük jõudnud Epic Gamesi poodi. Sealt võime leida hittmängu «Alan Wake II», mis maksab 39,99 €, või seiklusmäruli «Star Wars Jedi: Survivor», mis on 50% soodsam.

Ka PlayStationi omanikud saavad soodustusi nautida. Märulimäng «God of War Ragnarök» on 43% soodsam, kaklusmäng Mortal Kombat 1 on 40% soodsam, ning seiklusmäng Hogwarts Legacy on lausa 50% soodsam.