Kuna erinevalt näiteks Iraani Shahed-droonidest on Ukraina UJ-25 varustatud reaktiivmootoriga, jõuab see oma sihtmärkideni palju kiiremini ning Vene õhutõrjel on neid palju raskem tabada võrreldes propelleriga aeglaste suitsiididroonidega.

Mehitamata suitsiididrooni UJ-25 Skyline on välja töötanud Ukrjet, kuid reaktiivmootoriga mitmeotstarbelise relva kohta tootja kodulehelt eriti midagi ei leia. Teada on, et arendatav UJ-25 eesmärgiks on hävitada statsionaarseid maapealseid sihtmärke, millel on teadaolevad koordinaadid, kirjutab Defence Blog. Liikuvate sihtmärkide vastu on selle relva tõhusus väike.