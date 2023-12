UUSAASTAKINGITUS ⟩ Puutetundlike ekraanidega auto on ohtlik – Volkswagen kingib autoomanikele midagi üllatavat

Uute automudelitega käib omalaadse moena kaasas kõige juhtimine puutetundlike ekraanidega ning neile kuvatud nuppude ja valikmenüüdega. Keegi ei oska praegu aimata, kui palju liiklusõnnetusi on need põhjustanud. Küll aga on VW saanud oma uuemate autode kasutajatelt kurje etteheiteid, et intuitiivselt ning füüsilistest nuppudest siiani pimesi juhitavate funktsioonide viimine puutetundlikele ekraanidele on kasutajatele häiriv.

Praegu on ca 97 protsenti kõigist juhtimisfunktsioonidest viidud puutetundlikele ekraanidele, kuid VW on teatanud, et nende uuel ideeautol ID. 2all saavad olema kahele ekraanile lisaks füüsiliselt liigutatavad juhtnupud. Sama teed on minemas tagasi ka Rolls Royce. ID. 2all on auto, mille hinnaks on tootja teatanud 25 000 eurot.