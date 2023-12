KOHUTAV ⟩ Venemaa võttis Ukraina vastu kasutusse keemiarelva

Venemaa väed kasutavad Ukrainas droonidelt heidetud keemilisi K-51 granaate. USAs tegutseva mõttekoja – Sõjauuringute Instituudi – 23. detsembri 2023. aasta raporti kohaselt on kinnitust leidnud tõsiasi, et Venemaa Musta mere laevastiku 810. mereväe jalaväebrigaad kasutab Ukraina vägede vastu teadlikult gaasigranaate K-51 CS. See tegevus on keemiarelvade keelustamise konventsiooni selge rikkumine. Sellele on Venemaa alla kirjutanud.