Elektriline lumelaud - kas lumistel tänavatel oleks sellest abi?

Firma väidab, et tegemist on maailma esimese elektrilise lumelauaga. Kui lähtuda sellest, et laud libiseb omal jõul mäest alla, siis ehk nii ongi, kuid 2021. aastal olevat ka venelased valmis saanud midagi sarnast, militaarsema välimusega ja roomikutel sõitva liikuri. Kanadas on aastaid olnud kasutusel veel üks veider suusatajatõukur, mis samuti roomikutega sõitja taga kulgeb ja teda edasi lükkab.