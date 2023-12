ARVUSTUS ⟩ Eyewear 2 - nutiprillid, mis räägivad sinu kõrva juures, mitte sees

Huawei tõi sel sügisel Barcelonas välja oma teise põlvkonna nutiprillid, mis viivad meid liitreaalsusele lähemale, vihjates selgelt, millised võiksid need seadmed ideaalis välja näha. Kuid praegu veel hääl on, aga pilti pole. Hääl on ka suur asi, aga ilmselt mitte päris kõigi jaoks.