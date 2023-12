MAAILMA PARIMAD ⟩ 18. koht - Casper «cadiaN» Møller

Taani mängumehe puhul on tuntud ka tema väga vali mängustiil, mis on mõeldud vastaste vaimse pinge alla panemiseks. Kui vastased vähegi kuuldeulatuses on, siis annab cadiaN alati valjuhäälselt teada mida ta neist arvab. Sellega on cadiaN pälvinud palju tunnustust, kuid on ka neid, kes leiavad, et selline käitumine pole spordimehelik.