Aasta eelviimasel päeval avaldas riiklik tuumaenergia töörühm oma lõpparuande, milles peab tuumajaama ehitamist Eestisse teostatavaks. Tasakaalustamata tuuma- või laiemalt energeetikadebatt on ühiskonnas kahjuks jäänud pidamata ning Fermi Energia PR-masin on saanud rahus töötada. Kuidas ja kui süsteemselt see tegutseb, võib lugeda hiljutisest suurepärasest Levila artiklist. Kahjuks on näha, et kas lihtsalt pinnapealset või juba tugevalt lobistatult on tööd teinud ka tuumaenergia töörühm ning ainult selle lõppraporti põhjal ei tohiks Riigikogu kindlasti teha põlvkondadeülest otsust tuumajaama ehitamise kohta.