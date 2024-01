EKSPERT SELGITAB ⟩ Kuidas internet Eestisse jõuab ja kui kindel see tegelikult on?

Internetist mõeldakse enamasti kui millestki, mis on lihtsalt olemas. See on justkui õhus leviv nähtamatu kiht, mille ainsaks käegakatsutavaks osaks on kapis peituv ruuter või põllu peal nähtav sidemast.

Reaalsuses on aga internet oma olemuselt nii käegakatsutav kui see olla saab: kogu maailma võrk on üks omavahel juhtmete abil ühendatud võrgustik, kus valgukaablites andmebitid valguskiirusel just sinna arvutisse või serverisse rändavad, kuhu on talletatud soovitud info.