Windows 10 tuli välja 2015. aastal ja on praegu on see enimkasutatav versioon, omades üle 70% turust. Kui see suletakse, lakkavad vana operatsioonisüsteemiga arvutid ilmselt peagi töötamast ning enamasti pole neid võimalik kuidagi tavalisel viisil uuendada ka uue Windowsi peale, sest riistvaranõuded on sellel karmimad.