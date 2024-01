USA jalaväel on juba Switchblade´id, mis on torust välja tulistatavad lahtipakkivate tiibade ja mootoriga suitsiididroonid, kuid Ukraina sõja uus kogemus näitab, et sellised relvad tuleks ühendada ka luuredrooni võimekusega. Pildil on USA mereväelane Switchblade 300 drooni välja laskmas.

Foto: Cpl. Jennessa Davey / I MEF Information Group / Scanpix