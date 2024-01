KÕIGE JAOKS ON ÄPP ⟩ Messil näidatakse nutikat pipragaasi ja mobiiliga sääsehammustuse ravimist

Tuntud ja vähemtuntud tehnoloogiaettevõtted on järgmisel nädalal Las Vegases, kus tehnoloogiamessil CES tutvustatakse uusi tarbijatele suunatud lahendusi. See Sabre nutikas pipragaas näiteks sisaldab äppi ja on ühenduses nutitelefoniga, et abi kutsuda.

Foto: Sabre