VIDEO ⟩ Hiina eksoskelett annab inimesele hobuse jõu ja paneb gasellina lippama

Eelmise aasta üks edukamaid rahakogumisi Kickstarteri ühisrahastusplatvormil oli Hong Kongi päritolu idufirma Hypershell toode, millega saab tavaline inimene hobuse jõu ehk ühe hobujõu. See kogus lausa 1,1 mljonit eurot. Meeletu edu tuli sellest, et hiinlastel õnnestus esimesena väliskelette ehitada nii kerge ja kompaktsena, et seda on lihtne kaasa võtta ning ka kerge kanda.