Põhja-Korea keskuudisteagentuuri (KCNA) hiljuti avaldatud pildid näitavad, et Põhja-Korea on kiirendanud oma lühimaa ballistiliste rakettide KN-24 tootmist. Need raketid paigaldatakse nii roomiksoomuki kui ka sõjaväeveokite šassiile, mis näitab nende sõjalise võimekuse olulist suurenemist. Seda arengut nende relvastuse tootmises täheldati Põhja-Korea juhi Kim Jong-uni visiidi ajal rakette tootvasse tehasesse. Põhja-Korea sõjatööstus on omalaadne kark, millega Venemaa ukerdab seisu, kus võidakse tulevikus ka nendeta hakkama saada – iseasi, kas seda tahetakse.