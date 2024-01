Putini sõjamasinat toetav tööstus keerab tuurid üles – loe, mis Vene sõjamajanduses 2024. aastal toimuma hakkab

​Venemaa on vaatamata rahvusvahelistele sanktsioonidele kavandanud 2024. aastaks sõjalise eelarve suurendamist 45 miljardi dollari võrra. See tõstatab küsimuse: kuidas suudab Venemaa oma relvastuse tootmist suurendada? Milliseid meetmeid on Venemaa valitsus kaitsetööstuse arendamiseks kasutusele võtnud ja millised on nende mõjud Venemaa majanduse tulevikule?